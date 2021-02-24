Игроки «Сибири» на сутки застряли в Челябинске из-за непогоды

Фото: пресс-служба ХК «Сибирь»

После хоккейного матча с «Трактором» игроки «Сибири» вынуждены были задержаться в Челябинске и отойти от своего запланированного графика. Из-за аномально холодной погоды рейсы в столице Южного Урале были задержаны на некоторое время, из-за чего вылет был невозможен.

— Из-за погодных условий «Сибирь» задержалась в Челябинске на сутки, но сейчас команда, наконец-то, переместилась в самолет, — сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

Напомним, вчера, 23 февраля, «Сибирь» одолела челябинский «Трактор» со счетом 4:2. После проигранного матча главный тренер «черно-белых» Анвар Гатиятулин отметил, что команде после непростой выездной серии в Москву и Минск не хватило свежести.

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