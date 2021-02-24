Из-за непогоды в Челябинской области временно закрыли границу с Казахстаном

Фото: миндортранс Челябинской области

Непогода в Челябинской области продолжает приносить неприятные сюрпризы. Сегодня, 24 февраля, из-за метели было введено временное ограничение движения автомобилей в районах пунктов пропуска. Соответствующие меры ввели на подъездах к Николаевке в Варненском районе, Бугристому в Троицком и к Мариинскому в Брединском.

— На участках автомобильных дорог Челябинской области, ведущих к пунктам пропуска через границу Российской Федерации и Республики Казахстан, временно ограничено движение транспортных средств по причине образовавшихся снежных переметов, вызванных сильным ветром, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным МЧС, за последние два дня в регионе из снежного плена вызволили 1295 человек и 254 автомобиля. Помимо этого, было организовано 13 пунктов временного размещения, куда доставили 610 человек

Также продолжают сидеть без света 119 населенных пунктов в 16 муниципалитетах. Утром компания «Россети Урал» заявила, что для ликвидации последствий непогоды стягивает дополнительные силы и средства из соседних регионов.

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