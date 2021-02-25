В Челябинске в метель пропала 15-летняя девушка

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» распространяют в соцсетях ориентировки на 15-летнюю Анну Стрельникову. Девушка пропала днем 23 февраля. Она ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась.

Приметы Анны: рост 166 см, нормального телосложения, волосы фиолетовые, глаза карие.

Была в синей куртке с белыми звездами, сером спортивном костюме, черных ботинках и золотисто-зеленой шапке.

Поисковики отмечают, что девушка нуждается в медицинской помощи.

Анна пропадает уже во второй раз. В октябре волонтеры также распространяли объявление о ее поисках.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, позвоните по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргам поиска Валентине 89507324305, Екатерине 89193470942.

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