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В каком городе Челябинской области комфортнее всего жить

По уровню благоустроенности он обогнал даже российские миллионники
Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВА
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Магнитогорск занял во всероссийском рейтинге девятое место.

Магнитогорск занял во всероссийском рейтинге девятое место.

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Магнитогорск попал в десятку самых комфортных и доступных городов России. Рейтинг составил институт территориального планирования «Урбаника». Эксперты оценивали города по двум основным критериям — стоимость жизни и качество среды.

В первой группе рассматривали климат, уровень загруженности дорог, транспортную доступность, обеспеченность жильем, уровень благоустройства, преступность и другие показатели. Вторая группа учитывала стоимость услуг, возможность аренды и покупки жилья, уровень расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались из уровня средней зарплаты в городе.

Эксперты проанализировали 100 городов с населением более 173 тысяч человек. Магнитогорск занял в рейтинге девятое место. При этом по стоимости жизни он попал на четвертую позицию, а по качеству среды — на 57. Топ составляется ежегодно, и по сравнению с позапрошлым годом, Магнитогорск немного опустился: с 7 на 9 место.

Скриншот: институт территориального планирования «Урбаника»

Скриншот: институт территориального планирования «Урбаника»

Самым комфортным и доступным городом России урбанисты признали Краснодар. На втором и третьем месте оказались Сургут и Тюмень соответственно. Санкт-Петербург и Москва заняли четвертое и пятое места.

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