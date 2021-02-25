Строительством 55-этажного небоскреба на месте памятников архитектуры в Челябинске оказалось несогласованным

Дом на Российской, 80 - памятник архитектуры XIX века. Фото: okn74/Instagram.com

Комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области направит в отношении компании «Трест Магнитострой» предостережение. На участке на улице Российской, где застройщик планирует возвести 55-этажный небоскреб, расположены выявленные объекты культурного наследия — столетние дома. Поэтому строительство здесь можно вести после согласования с Госкомитетом, но запросов от компании в ведомство не поступало.

— Объекты имеют охранный статус. Это памятники архитектуры и градостроительства конца XIX и начала XX веков по адресам: ул. Красноармейская, 57; ул. Российская, 80; ул. Труда, 40; Миасская, 52 (Российская, 106), — сообщили в Комитет охраны ОКН ЧО. — Работы на территории и в непосредственной близости от нее проводятся в соответствии с законом. Запросы от компании «Трест Магнитострой» нам не поступали. В связи с этим Госкомитет направит предостережение компании.

По закону застройщик обязан при разработке проекта указать меры по сохранению объектов культурного наследия, получить заключение государственной историко-культурной экспертизы, согласовать с Госкомитетом.

Как ранее писал КП-Челябинск, пресс-секретарь «Трест Магнитострой» Кирилл Кочкин сообщал, что проект планируют подготовить к концу этого года.

Ранее, в Челябинске возник скандал со строительством катка возле памятника Курчатову, который также находится в охранной зоне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru