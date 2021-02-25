Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 25 февраля составляет 51 545 человек.

В Челябинской области количество умерших от коронавируса перешло отметку в 2000. Сейчас число погибших составляет 2009 человек. Накануне скончались еще десять южноуральцев: семь человек непосредственно от ковида, у троих были хронические заболевания.

По данным регионального минздрава, с начала пандемии в области зафиксировано 51 545 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 211 человек. При этом выздоровели 226 южноуральцев. А всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 034 жителя области.

Еще 5 445 заболевших сейчас остаются под присмотром врачей.

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