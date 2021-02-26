Яркие проводы зимы: «САМОЦВЕТЫ» в восьмой раз разыграют 150 тысяч рублей

Последний промежуточный розыгрыш зимы состоится в ТРК «Космос» в 13.00. Чтобы испытать свою удачу в это воскресенье, необходимо совершить покупку в салонах и интернет-магазине «САМОЦВЕТЫ» и зарегистрировать купон на сайте до 27 февраля.

Следить за результатами восьмого розыгрыша можно будет и не выходя из дома. Прямую трансляцию организуют в сети Instagram. Но лучше все-таки присутствовать на мероприятии лично. У зрителей в ТРК «Космос» будет шанс выиграть приятные подарки от сети салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ».

Отметим, акция «САМОЦВЕТЫ» разыгрывают 3000 000 рублей» близится к завершению! Тем, кто еще не успел присоединится к игре, стоит поторопиться. Впереди всего два промежуточных розыгрыша и грандиозный финал, где победители разделят между собой 1500 000 рублей! Не упусти свой шанс! Подробности участия на сайте.

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