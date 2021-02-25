Такси попало в ДТП в центре Челябинска

Информация о пострадавших пока уточняется. Скриншот с видео

Сегодня, 25 февраля, на Свердловском проспекте столкнулись две легковушки. Одна из них с логотипами такси. На место ДТП приехали скорая и пожарные.

— Авария произошла на Свердловском проспекте, на мосту через Миасс, в районе остановки «Торговый центр». Машины размотаны, особенно такси. Автомобиль с логотипом, получается, вышел в лобовое, — рассказал КП-Челябинск очевидец Андрей.

В пресс-службе городской ГИБДД подтвердили факт аварии. Она произошла в 9:15. Информацию по пострадавшим пообещали предоставить позднее.

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