Такси попало в ДТП в центре Челябинска

Информация о пострадавших пока уточняется. Скриншот с видео
Сегодня, 25 февраля, на Свердловском проспекте столкнулись две легковушки. Одна из них с логотипами такси. На место ДТП приехали скорая и пожарные.
— Авария произошла на Свердловском проспекте, на мосту через Миасс, в районе остановки «Торговый центр». Машины размотаны, особенно такси. Автомобиль с логотипом, получается, вышел в лобовое, — рассказал КП-Челябинск очевидец Андрей.
В пресс-службе городской ГИБДД подтвердили факт аварии. Она произошла в 9:15. Информацию по пострадавшим пообещали предоставить позднее.
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