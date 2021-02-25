В Челябинск едут чемпионы Урала по всестилевому каратэ

27 и 28 февраля в Челябинске во дворце спорта «Надежда» впервые пройдут чемпионат и первенство Уральского Федерального округа по всестилевому каратэ. На татами выйдут более 200 спортсменов Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Тюменской областей, а также бойцы из Пермского края и ХМАО-Югра. Победители чемпионат отправятся на всероссийские и международные состязания.

Одним из партнеров состязания выступил руководитель челябинской «Родины» Сергей Смышляев:

— Таких масштабных состязаний по каратэ в регионе еще не было. 200 спортсменов за два дня покажут боевое мастерство и силу духа. Зрителей ждет настоящий праздник спорта.

Чемпионат проводится Федерацией всестилевого каратэ России при поддержке челябинского филиала Российского союза боевых искусств, Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Челябинской области.

Открытие турнира состоится 27 февраля в 9:00 в ДС «Надежда» (Марченко, 28). Вход свободный.