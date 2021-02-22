Ждать сиюминутных изменений не приходится: общественники отметили долгие сроки создания агломерации вокруг Челябинска

Мэрия Магнитогорска приступила к созданию агломерации, этот вопрос рассмотрели на комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», заключены соответствующие соглашения с Агаповским, Кизильским, Верхнеуральским и Нагайбакским районами. Интересно, что в стратегии второй южноуральской столицы прописано подобное объединение и с соседним Башкортостаном, однако пока для этого нет нормативных документов.

— Создание агломерации предполагает синхронизацию действий в дорожном ремонте, транспортном сообщении и территориальном планировании. Особенно привлекательно в экономическом смысле выглядит именно межрегиональное слияние, тем более когда речь идет о самодостаточных муниципалитетах. У Магнитогорска для такой синхронизации есть и силы, и средства, — добавляют авторы «Челябушки». — Впрочем, ждать сиюминутных изменений не приходится. Соглашение об агломерации вокруг Челябинска было подписано еще семь лет назад, и сейчас уже можно сказать, что темпы не самые быстрые, общая транспортная схема, например, только готовится.