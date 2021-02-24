Ждем активизации воздушного движения: в Челябинске создадут хаб Red Wings и ее сервисного центра Sukhoi Superjet 100

Компании «Новапорт» и «Ростех» анонсировали создание в Челябинске хаба Red Wings и ее сервисного центра Sukhoi Superjet 100. Всего по России таких центров будет три, в том числе в Калининграде и Перми. На территории аэропортов имени Курчатова, Большое Савино и Храброво авиакомпания разместит парк лайнеров. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», инвестиции в один центр обслуживания SSJ 100 (ангар+лаборатория+оборудование) составят 1,5 миллиарда рублей.

— У Red Wings плюсы очевидны. «Суперджетам», которыми она планирует закупиться полностью до 2025 года, в городах присутствия нужны детали и инфраструктура под ремонт. Полагаем, задержки рейсов из-за технических неисправностей станут короче. Естественно, увеличатся трафик и прибыль, — продолжают авторы «Челябушки». — Что касается Челябинска, то он, наконец, обретет базовую авиакомпанию. По большому счету, появление хаба дает возможности развития — новые рабочие места, расширение маршрутной сети, рост потока пассажиров и даже удешевление билетов. В общем, ждем активизации воздушного движения.