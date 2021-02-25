Десятилетняя девочка погибла при пожаре в Челябинской области

Тело ребенка пожарные нашли в детской кроватке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Миассе при пожаре в частном доме по улице Коммунистической умерла девочка. Трагедия произошла сегодня, 25 февраля, рано утром.

Дома спали мама с тремя детьми. Дым разбудил женщину. Она вышла из комнаты и увидела, что полыхает кухня, побежала будить детей. Вместе с 14-летней дочерью и 16-летним сыном женщина выбрались на улицу через окна. Но в доме осталась еще одна дочка. Ее тело позже обнаружили в кроватке пожарные.

— Сотрудники МЧС, прибывшие на тушение пожара, не были своевременно проинформированы о том, что в доме находится еще один ребенок. Было упущено драгоценное время. Ко всему прочему, верхний ярус кровати практически не оставил ребенку шансов: угарный газ при пожаре скапливается в верхней части помещения, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Выживших детей увезли на скорой в больницу с ожогами верхних дыхательных путей. Их состояние удовлетворительное. Мама от госпитализации отказалась, с ней работает психолог.

Дети, которым удалось спастись, сейчас находятся в больнице. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

С мамой работают психологи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Причину пожара предстоит установить дознавателям. Рассматриваются две версии: нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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