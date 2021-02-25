Общественники положительно оценивают темпы вакцинации от ковида на Южном Урале

На крупных предприятиях Челябинской области стартовала антиковидная прививочная кампания. Медосмотры и заполнение анкет для работников организуют районные поликлиники. На прошлой неделе в регион поступила большая партия препарата «Спутник V» — 80 тысяч ампул, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Привить сотрудников заводов — хороший с практической точки зрения ход в борьбе с заболеваемостью. Почти наверняка это положительно повлияет на эпидемиологическую обстановку, ведь именно в промышленных коллективах время от времени случаются неконтролируемые вспышки коронавируса, — добавляют авторы телеграм-канала. — В целом вакцинация на Южном Урале проходит неплохо и даже лучше, чем в соседней Свердловской области (60 тысяч к 35 тысячам привитых). Охвачены группы риска. Остальные к доступному способу защиты относятся без ажиотажа, записаться пока можно даже по интернету с выбором времени.

По данным регионального минздрава, всего зафиксировано 51 334 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 218 человек. При этом выздоровели 228 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 43 808 южноуральцев. Еще 5 470 заболевших остаются под присмотром врачей.