Отмена занятий в школах Челябинска 26 февраля 2021 года: кому не надо идти на уроки

В выходные в Челябинске потеплеет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске уже не такие сильные морозы. По прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 26 февраля, в городе будет еще морозно -31…33 градуса. Днем будет минус 18-20 градусов, но с меньшим ветром до 2-7 м/c. Комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах, рассказываем, кому не надо идти на уроки.

— 26 февраля занятия отменяются для учеников начальной школы с 1 по 9 класс первой и второй смены, — сообщили в ЕДДС Челябинска.

По данным гидрометцентра, 26-27 февраля в Челябинской области сохраняется аномально-холодная погода, то есть непривычная для этого времени. По словам синоптиков, в последние дни температура воздуха ниже привычной нормы на 7 градусов.

В субботу в городе снова будет метель. Ночью -25…27 градусов, днем -13..15 градусом. Ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Снег продолжится и в воскресенье, 28 февраля. Зато будет гораздо теплее: ночью -16…18 градусов, днем -6…8 градусов, ветер 4-9 м/с.

Разбираемся, вести ли ребенка на учебу в мороз, если занятия в центре допобразования или спортшколе не отменили.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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