Крыши домов, сорванные во время бурана в Челябинской области, отремонтируют за счет бюджета

Шквалистый ветер повредил крыши на шести объектах в Кунашакском и Верхнеуральском районах. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 25 февраля, Алексей Текслер провел заседание по ликвидации последствий стихии в Челябинской области. На нем губернатор заявил, что муниципалитетам помогут отремонтировать поврежденные кровли.

— Я из резервного фонда компенсирую муниципалитетам расходы, связанные с восстановлением жилых и административных зданий. Если такая потребность будет, соответствующие заявки, коллеги, направляйте, будем эту проблему решать, — сказал глава региона.

На данный момент известно, что шквалистый ветер повредил крыши на шести объектах в Кунашакском и Верхнеуральском районах.

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