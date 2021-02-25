МАК-2021: первые итоги Первой Межрегиональной Агропромышленной конференции

В течение двух дней Челябинск принимал гостей и участников Первой Межрегиональной Агропромышленной конференции МАК-2021.

Мероприятие проходило с 17 по 18 февраля в отеле RadissonBlu.

Успеху мероприятия не помешали даже низкие температуры февраля! В работе МАК-2021 приняли участие 82 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Челябинска и других городов России.

Проект поддержали девять крупнейших агропромышленных комплексов РФ и стран Ближнего Зарубежья. Программными партнерами стали 10 структур, представляющие как профессиональные Ассоциации и Союзы, так и сферу науки, и направление практических инноваций для АПК.

В течение двух дней на площадке МАК-2021 работала отраслевая В2В фокус-выставка «Современные решения для АПК», продемонстрировав современные тенденции в агропромышленном комплексе страны.

В рамках мероприятия состоялось подведение итогов 2020 года, определение стратегии развития сельского хозяйства в преддверии открытия нового сезона, а также, прошел образовательный интенсив специалистов-агрономов, зоотехников, ветеринаров, работников птицеводческих предприятий.

Фоторепортаж МАК-2021.