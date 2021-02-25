В Челябинске закрыли уголовное дело о хищении миллиона рублей во время ремонта филармонии

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В Челябинской области закрыли уголовное дело, которое возбуждалось из-за капремонта в здании филармонии. Следователи подозревали, что подрядчик похитил больше миллиона рублей из регионального бюджета, завысив сметную стоимость материалов, но это не подтвердилось.
— Установлению истины в ходе следствия существенно способствовала внеплановая проверка Главного контрольного управления Челябинской области, которая также подтвердила отсутствие фактического ущерба бюджету при проведении ремонтных работ. Мы рады, что Челябинская филармония сохранила свою репутацию, — рассказали в министерстве культуры Челябинской области.
Ремонт в филармонии уже завершен, поэтому посетители могут лично убедиться в том, насколько качественно его выполнили. Напомним, уголовное дело возбудили еще в декабре 2019 года.
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