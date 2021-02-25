ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet на специальных условиях

Фото: предоставлено ВТБ

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) и General Motors продолжают успешное сотрудничество и предлагают клиентам специальные условия для приобретения автомобилей марок Cadillac и Chevrolet в лизинг. Выгода может составить до 1 300 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Наибольшую скидку в размере 1,3 млн рублей клиенты могут получить при покупке в лизинг автомобилей Escalade Regular/ESV Platinum 2020 года выпуска. На Escalade Regular/ESV Premium 2020 модельного года выгода составит 750 тыс. рублей. Модели XT5 (Premium Luxury и Sport) и XT6 (Premium Luxury и Sport) 2020 года доступны с экономией 200 тыс. рублей. При покупке в лизинг Cadillac XT4 Luxury, Premium Luxury и Sport с бензиновым двигателем 2021 года, а также любых машин Chevrolet Traverse Premier скидка составит 100 тыс. рублей.

В декабре 2020 года компания General Motors представила на российском рынке новую модель Cadillac XT4, и клиенты ВТБ Лизинг уже сейчас могут приобрести новинку с выгодой до 100 тыс. рублей.

- ВТБ Лизинг является надежным партнером Дженерал Моторс Авто по реализации автомобилей Cadillac и Chevrolet на российском рынке. В 2020 году наибольшим спросом у наших клиентов пользовались модели Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, на них пришлось 60% продаж. Мы рады предложить своим клиентам максимально выгодные условия, которые позволяют получить значительную экономию при обновлении автопарка, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)