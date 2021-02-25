Еще один маршрутный перевозчик объявил о повышении цен на проезд в Челябинске

В городе продолжает дорожать проезд на 28 рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске еще один маршрутный перевозчик объявил о повышении цен на проезд. Изменения вступят в силу уже завтра, 26 февраля.

— Информируем о поступлении уведомления от перевозчика ИП Деменюк С. А. об увеличении стоимости проезда с 26 февраля с 25 рублей до 28 рублей по муниципальному маршруту № 56 «Железнодорожный вокзал - Чичерина», — сообщили в управлении транспорта города Челябинска.

Также с 1 марта поднимутся цены на проезд в маршрутках № 22 «Александра Шмакова — Училище» до 28 рублей. На маршрутах № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина» стоимость повысится до 28 рублей 50 копеек.

А с 13 марта до 28 рублей подорожает проезд в маршрутках № 10 «ЧМК — ЮУрГУ», № 39 «ЧТЗ — Чичерина», № 53 «Кардиоцентр — поселок Новосинеглазово»; № 72 «ЧМК — Железнодорожный вокзал», № 78 «Академика Королева — Мамина»; № 86 «Мехколонна — поселок Шершни», № 104 «Поселок АМЗ — Бейвеля».

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