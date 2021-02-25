Многодетные семьи и пенсионеры получат выплату на подключение к газу в Челябинской области

Из бюджета региона было выделено 49 млн рублей на льготы по газификации Фото: Олег ЗОЛОТО

Льготники Челябинской области получат деньги от областного правительства на покупку и установку внутридомового газового оборудования. Сумма единоразовой выплаты составит не более 60 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня, 25 февраля, на заседании Законодательного собрания региона.

— Получить материальную помощь на газификацию могут одиноко проживающие пенсионеры; многодетные семьи, в которых доход на человека не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, а также семьи с детьми-инвалидами, чей среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума, — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Закон о получении соцвыплаты на покупку и установку газового оборудования вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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