Челябинский «Трактор» набрал два очка за победу над «Торпедо» и выходит в плей-офф с пятого места

Болельщики радуются победам "Трактора". Фото ХК "Трактор".

«Медведи» открыли счет в первом периоде — гол Томаш Гика. Во втором периоде гости сравняли счет, но Бывальцев снова вывел «Трактор» вперед. В третьем — торпедовцы снова сравнивают счет, но за минуту финальной сирены Лукаш Седлак ставит победную точку — 3:2. Кстати, в последних матчах очки за «Трактор» регулярно набирают именно легионеры. А Седлак своим голом и результативной передачей на Томаша Гику отметил свой 28-й день рождение.

Пока «Трактор» в 1/8 финала Восточной конференции выходит на магнитогорский «Металлург». Но все решается в последних матчах регулярного чемпионата.

Последнюю игру «регурярки» черно-белые проведут 27 февраля в Магнитогорске против «Металлурга»

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