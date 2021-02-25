Многодетные семьи в Челябинской области получат от правительства дополнительную поддержку

Многодетные семьи теперь могут рассчитывать на выплаты и льготы даже по достижению старшего ребенка совершеннолетия Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 25 февраля, депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, который продлевает статус многодетных для семей, где старший ребенок по достижению совершеннолетия продолжает учебу в университете или в колледже. Однако такая мера перестает действовать, когда первенцу исполняется 23 года.

Как отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, с принятием нового закона многодетные семьи также продолжают сохранять право на получение всех выплат и льгот.

— По прогнозам специалистов, со следующего года полторы тысячи семей смогут сохранить статус многодетных, — заявила глава ведомства во время заседания законодательного собрания.

Закон о расширении статуса многодетной семьи вступит в силу в Челябинской области с 1 января 2022 года.

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