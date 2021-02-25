В Челябинской области из-за непогоды вновь продлили ограничения на дорогах

Фото: миндортранс Челябинской области

Последствия сильной метели продолжают оказывать влияние на Челябинскую область. Миндортранс Челябинской области продлил ограничения на трассах ориентировочно до 9 утра 26 февраля. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Распространяется ограничение на следующие районы: Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский.

Однако часть дорог, несмотря на ограничения, все же открыли. К ним относятся следующие трассы:

— Южноуральск – Магнитогорск;

—Троицк – Октябрьское (участок Октябрьское - граница Октябрьского МР; участок Троицк – Белозеры);

— Магнитогорск – Кизильское – Сибай Башкортостана;

— Кизильское – Богдановское;

— Пласт – Демарино – Старый Кумляк;

— Стерлитамак Башкортостана – Белорецк Башкортостана – Магнитогорск;

— Объездная автодорога вокруг города Магнитогорска (участок п. Смеловский - примыкание к автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай Башкортостана);

— Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский (участок с. Фершампенуаз – п. Кассельский);

— Фершампенуаз – Южный – Северный;

— Магнитогорск – Аэропорт;

— Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок Черноречье – Карталы);

— Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск;

— Урлядинский – Ложкино – Межозерный;

— Село Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское;

— Великопетровка – Татищево;

— Татищево – Кужубаевский – Париж;

— Челябинск – Октябрьское Октябрьского района;

— Карталы – Великопетровка;

— Карталы – Анненское.

НА ЗАМЕТКУ

Где получить информацию об обстановке на дорогах

Круглосуточная диспетчерская служба Миндортранса — 8-351-237-88-92

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