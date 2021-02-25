В Челябинской области из-за непогоды вновь продлили ограничения на дорогах

Фото: миндортранс Челябинской области
Последствия сильной метели продолжают оказывать влияние на Челябинскую область. Миндортранс Челябинской области продлил ограничения на трассах ориентировочно до 9 утра 26 февраля. Об этом сообщили в самом ведомстве.
Распространяется ограничение на следующие районы: Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Октябрьский.
Однако часть дорог, несмотря на ограничения, все же открыли. К ним относятся следующие трассы:
— Южноуральск – Магнитогорск;
—Троицк – Октябрьское (участок Октябрьское - граница Октябрьского МР; участок Троицк – Белозеры);
— Магнитогорск – Кизильское – Сибай Башкортостана;
— Кизильское – Богдановское;
— Пласт – Демарино – Старый Кумляк;
— Стерлитамак Башкортостана – Белорецк Башкортостана – Магнитогорск;
— Объездная автодорога вокруг города Магнитогорска (участок п. Смеловский - примыкание к автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай Башкортостана);
— Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский (участок с. Фершампенуаз – п. Кассельский);
— Фершампенуаз – Южный – Северный;
— Магнитогорск – Аэропорт;
— Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок Черноречье – Карталы);
— Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск;
— Урлядинский – Ложкино – Межозерный;
— Село Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское;
— Великопетровка – Татищево;
— Татищево – Кужубаевский – Париж;
— Челябинск – Октябрьское Октябрьского района;
— Карталы – Великопетровка;
— Карталы – Анненское.
НА ЗАМЕТКУ
Где получить информацию об обстановке на дорогах
Круглосуточная диспетчерская служба Миндортранса — 8-351-237-88-92
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