Анвар Гатиятулин поблагодарил болельщиков и команду. Фото ХК "Трактор".

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Торпедо» отметил, что команда в последнем домашнем матче регулярного чемпионата хотела порадовать болельщиков

— Получилось выиграть. Слова благодарности команде и, конечно, болельщикам за поддержку за протяжении всего матча и всех игр. Она нам очень важна. По игре: в принципе — получалось, придерживались игрового задания, создавали неплохие моменты, но не реализовали их все. Рады победе. Готовимся к следующей игре.

Лукаш Седлак поблагодарил болельщиков на своей странице в Insragram

Последнюю игру «регурярки» черно-белые проведут 27 февраля в Магнитогорске против «Металлурга». Напомним, в плей-офф «Трактор» выходит с пятого места. Соперник — им окажется четвертая команда Восточной конференции КХЛ, — определится в заключительных матчах регулярного чемпионата.

Соперником «Трактора» в первом раунде плей-офф станет «Магнитка» или «Салават Юлаев».

— Нет такого, что с кем-то будет проще. Без разницы с кем играть, — отметил после матча форвард черно-белых Алексей Бывальцев.

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