Дышите осторожно: в Челябинске объявили режим черного неба

Вредные примеси будут оседать до вечера 26 февраля. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске ветер стих и вредные примеси от выбросов начали оседать на город. До 19.00 26 февраля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

Это значит, что предприятия должны сократить количество выбросов. Если вы узнали, что компания не соблюдает предписание или в городе ощущается сильный смог, то сообщение можно направить в управление Росприроднадзора по Челябинской области по телефону 8-351-237-81-83, факс 8-351-237-49-98, в управление Роспотребнадзора по телефону горячей линии 8 (800) 100-26-73.

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