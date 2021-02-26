Вести ли ребенка на учебу в мороз в Челябинске 26 февраля

Многие центры допобразования и спортшколы проводят занятия в любую погоду. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах. От уроков не освобождаются только ученики старших классов. При этом центры допобразования и спортшколы не отменяют занятий. Разбираемся, стоит ли вести ребенка на учебу в мороз в Челябинске.

В городе разработана температурная шкала, на которую опираются сотрудники комитета при принятии решения об отмене занятий. В ней учтены не только температурные показатели, но и сила ветра. Считается, что при таких неблагоприятных условиях существует большой риск для здоровья детей при продолжительном нахождении на улице.

— Предполагается, что в детские сады родители отводят малышей, а школьники добираются самостоятельно. Кому-то идти недалеко, а кому-то придется ехать несколько остановок. Для того

чтобы избежать опасных ситуаций, принимается решение об отмене занятий, — прокомментировали в комитете.

Центра дополнительного образования и спортивные школы чаще всего проводят занятия в любую погоду.

— Даже когда была дикая метель, у нас не отменили занятия по танцам. Написали, что решение вести ребенка или нет — на усмотрение родителей, — возмущается мама одного из воспитанников Дворца пионеров и школьников.

По данным МЧС, дети наиболее подвержены быстрому переохлаждению, так как система терморегуляции не отлажена, поэтому при низких температурах нахождение на улице рекомендуется свести к минимуму.

Инфографика: Сергей Зверев

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