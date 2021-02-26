Погода в выходные подойдет для катания на коньках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за сильных морозов и снегопадов в Челябинске городские катки приостанавливали работу. Но уже сегодня, 26 февраля, некоторые из них открылись. Рассказываем, где в Челябинске можно покататься на коньках.

С сегодняшнего дня в обычном режиме начал работать каток в парке имени Терешковой — с 12:00 до 23:00. А вот каток в ЦПКиО имени Гагарина начнет работу только в субботу, 27 февраля — с 9:00 до 23:00, в воскресенье — до 21:00. В пятницу лед для челябинцев недоступен. В субботу здесь пройдет музыкальный вечер «Мировые хиты» — с 17:00 до 22:00.

Каток в парке имени Пушкина тоже работает в обычном режиме. В пятницу с 11:00 до 21:45, в субботу и воскресенье с 10:00.

Кстати, на днях администрация парка направила в мэрию предложение установить общественный туалет у «Лукоморья». С предложением выступила инициативная группа, а администрация парка идею поддержала.

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