«Один из самых молодых городов»: космонавт сфотографировал Магнитогорск с орбиты

Так город металлургов выглядит из космоса. Фото: Сергей Кудь-Сверчков/vk.com

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков выложил фото Магнитогорска, сделанного с неземной высоты.

— В январе мы с вами совершили путешествие по новогоднеи России, и тогда я получил довольно много комментариев и отзывов. К сожалению, многие города, которые вы мне писали, мне не удалось сфотографировать. Сегодня постараюсь исправить это, — объяснил космонавт.

Магнитогорск Сергей Кудь-Сверчков представил как один из самых молодых городов России. В подборку также вошли Владикавказ, Пятигорск, Ессентуки, Пенза, Сызрань, Липецк, Брянск, Тула и наукоград Мичуринск.

Челябинск космонавты показывали в новогоднем посте.

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