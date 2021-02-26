В Челябинской области из-за низкой температуры ограничили движение на дорогах

Непогода не дает южноуральцам расслабиться. Фото: МЧС по Челябинской области

Сегодня, 26 февраля, с 9:00 до 17:00 из-за похолодания в некоторых районах до минус 40 градусов ограничено движение машин на нескольких дорогах. Об этом сообщает региональный миндортранс.

— Те автомобильные дороги 11 муниципальных районов, которые не перечислены в приказе, открыты для движения, — уточнили в ведомстве.

В миндортрансе добавили, что на некоторых дорогах перекрыты небольшие участки 300-500 метров. Они требуют расчистки.

Фото: миндортранс Челябинской области

Фото: миндортранс Челябинской области

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