Южноуральцев, бросивших машины из-за метели, просят убрать их с дорог

На обочинах десятки застрявших машин. Фото: МЧС по Челябинской области

В региональном миндортрансе попросили автомобилистов, побросавших машины на дорогах из-за метели, отогнать их с проезжей части. Так службы быстрее смогут расчистить дороги от снега и снять ограничения на движение.

Сегодня с 9:00 до 17:00 введено ограничение движения на 44 дорогах регионального значения. Полный список — в нашем материале. В миндортрансе добавили, что на некоторых дорогах перекрыты небольшие участки 300-500 метров. Они требуют расчистки.

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