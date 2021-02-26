Южноуральцев, бросивших машины из-за метели, просят убрать их с дорог

На обочинах десятки застрявших машин. Фото: МЧС по Челябинской области
В региональном миндортрансе попросили автомобилистов, побросавших машины на дорогах из-за метели, отогнать их с проезжей части. Так службы быстрее смогут расчистить дороги от снега и снять ограничения на движение.
Сегодня с 9:00 до 17:00 введено ограничение движения на 44 дорогах регионального значения. Полный список — в нашем материале. В миндортрансе добавили, что на некоторых дорогах перекрыты небольшие участки 300-500 метров. Они требуют расчистки.
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