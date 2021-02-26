В пунктах временного размещения в занесенных снегом районах Челябинской области остаются 16 человек

Из заносов эвакуировали 519 машин. Фото: МЧС по Челябинской области

На утро 26 февраля в пяти пунктах временного размещения Нагайбакского, Троицкого, Кизильского районов продолжают оставаться 16 человек, из них один ребенок. В МЧС по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что они отправятся домой, как только расчистят дороги и можно будет свободно проехать.

— Всего по состоянию на 9:00 26 февраля сотрудники МЧС спасли 1602 человека, из них 96 детей. В 16 пунктах временного размещения было 678 человек (из них 58 детей), — уточнили в МЧС по Челябинской области. — За последние сутки

Отметим, что ПВР открыты как в городах, так и на трассах. За последние сутки 455 южноуральцев отправились домой, в том числе 40 детей.

Сейчас людей в местах заносов нет. Подразделения МЧС совместно с патрульными службами УГИБДД осуществляют патрулирование дорог для выявления переметов на дорогах. Из снежных заносов было эвакуировано 419 автомобилей, из них 336 легковых автомобилей, 78 грузовых автомобилей, 5 общественного транспорта (за минувшие сутки — 102 автомобиля:81 легковой и 21 грузовой автомобиль).

Добавим, что сегодня с 9:00 до 17:00 перекрыли 44 дороги регионального значения из-за холода и для расчистки от снега. Автомобилистов просят забрать с проезжей части брошенные машины.

Вся информация о непогоде в Челябинской области 23-24 февраля — в наших материалах.

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