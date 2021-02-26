Два человека пострадали в аварии с такси в центре Челябинска

Водитель такси не справился с управлением. ФотО: ГИБДД Челябинска

Вчера утром, в 9:05 в Челябинске на улице Каслинской напротив до 64/2 произошло ДТП с такси. Как сообщили в ГИБДД по Челябинску, водитель Datsun on-DO с логотипами такси не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris.

— В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai Solaris — 27-летний мужчина, а также водитель такси. Они получили телесные повреждения, — уточнили ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru