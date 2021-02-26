В Челябинской области внедрен мониторинг больных сахарным диабетом с помощью сервиса СберЗдоровье

Правительство Челябинской области внедряет услугу по мониторингу больных сахарным диабетом с помощью телемедицинской платформы сервиса СберЗдоровье.

Новая услуга поможет врачам городских больниц тщательно следить за состоянием здоровья более сотни пациентов с этим хроническим заболеванием.

Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области:

— В Челябинской области больше чем у 100 тысяч человек диагностировали сахарный диабет. Мы работаем над тем, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов, стремимся сделать медицину доступной и технологичной. И телемедицина от СберЗдоровья стала удачным решением. Надеемся и дальше сотрудничать со Сбербанком в этом направлении.

Теперь пациентам не нужно будет регулярно приходить в поликлинику к лечащему врачу. Все показатели здоровья, включая ежедневные замеры уровня сахара в крови, будут собираться в «Дневнике здоровья» онлайн через мобильное приложение СберЗдоровье или в личном кабинете. Пациенты также смогут сообщить их оператору, который будет звонить ежедневно. Применение технологий синтеза и распознавания речи, а также технологии искусственного интеллекта позволяет охватить максимально широкую аудиторию пациентов — в том числе тех, кто не владеет навыками работы с современными гаджетами, компьютером и интернетом.

Максим Угнивенко, главный врач ГКБ № 1:

— Пациенты с сахарным диабетом нуждаются в регулярном контроле со стороны лечащего врача. Новые технологии делают доступнее медицинские услуги: через приложение за течением болезни удобнее наблюдать и сотрудникам, и пациентам. Уверен, что такой формат работы — удачное решение, особенно в пандемию.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбербанк эффективно сотрудничает с правительством Челябинской области в разных направлениях. И телемедицина стала еще одним удачным примером партнерства: польза от проекта есть и для региона, и для врачей, и для пациентов. Например, мы ожидаем, что СберЗдоровье снизит нагрузку на скорую помощь за счет снижения числа осложнений сахарного диабета.

Мониторинг проводится согласно методологии, разработанной в рамках научного исследования Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова специально для СберЗдоровья. Программа увеличивает вовлеченность пациентов в собственное лечение, помогает эффективно контролировать уровень сахара в крови, вовремя реагировать на возникающие изменения и корректировать терапию.

Анатолий Зингер, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:

— Наша телемедицинская платформа позволяет пациенту быстро и безопасно поговорить с врачом о своей проблеме и получить рекомендации по лечению или приему лекарств буквально в течение нескольких минут. Эта система уже доказала свою эффективность во многих регионах страны, и мы рады, что Челябинск присоединился к этой программе.

Сервис доступен на сайте lk.sberhealth.ru и с помощью мобильного приложения СберЗдоровье. Приложение можно скачать через App Store или Google Play.

СПРАВКА КП

Сервис СберЗдоровье был создан на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом и педиатром либо по записи с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4 тысяч частных клиник. Общее число клиентов СберЗдоровья сегодня превышает 7,5 млн человек.

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