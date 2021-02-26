В Челябинской области умерли девять человек с коронавирусом

Из больниц выписались 224 человека Фото: Валентина ВАГАНОВА

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 206 южноуральцев. Всего с начала пандемии зафиксирован 51 751 случай заражения.

Из больниц выписались 224 человека. На лечении по-прежнему остаются 5418 человек. По данным регионального минздрава в области скончались девять человек: пять — от COVID-19, четыре — от других причин.

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