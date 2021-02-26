Знак свыше? Мэрия Челябинска объяснила, зачем установила больше 50 дорожных указателей возле епархии

Епархия заявила, что не имеет отношения к этой инициативе. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На прошлой неделе возле челябинской епархии поставили больше полусотни (!) дорожных знаков, запрещающих парковку. Улицы Работниц и Тагильская запестрили красно-синими кругами. Жителей это одновременно и возмутило, и позабавило — повторили более 50 раз, чтобы водители поняли наверняка? Епархия заявила, что не имеет отношения к этой инициативе.

КП-Челябинск отправила запрос в комитет дорожного хозяйства с просьбой объяснить, чем было вызвано такое решение. Накануне редакция получила ответ.

— Дорожные знаки «Остановка запрещена» совместно со знаками дополнительной информации «Работает эвакуатор», «Время действия», «Зона действия» установлены на улице Работниц и улице Тагильской, в соответствии с требованием нормативно-технической документации с целью повышения пропускной способности обозначенных улиц и снижения заторовых ситуаций, являющихся сопутствующим фактором возникновения дорожно-транспортных происшествий, — сообщил председатель комитета Ринат Кучитаров.

Знаков теперь много, и они везде. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Он также добавил, что на улицах установлены и другие знаки: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Парковка со способом постановки», «Парковка для инвалидов» и другие.

Напомним, против засилья дорожных знаков давно выступают урбанисты. Знаки — это, конечно, необходимость, но и визуальный шум, который портит облик города. И урбанисты призывают более тщательно планировать расстановку этих знаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru