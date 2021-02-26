Куда эвакуируют машины с заснеженных дорог Челябинской области

Машины отгоняют на стоянку. Это бесплатно. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Большую часть автомобилей, которые южноуральцы бросили на дорогах из-за метели, отвозят на стоянку поселок Степное в Пластовском районе. Об этом КП-Челябинск сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

— Машины отвозят туда на стоянку. Кто-то по пути забирает, — уточнили в пресс-службе полиции области. — Насколько известно, это бесплатно.

С начала бурана на дорогах южных районов Челябинской области было оставлено 437 автомобилей. По данным миндортранса, с 23 по 26 февраля было эвакуировано 419 единиц. Осталось всего 18 машин.

Сегодня с 9:00 до 17:00 на 44 дорогах регионального значения чистят снег. И автомобилистов просят отогнать машины с проезжей части. https://www.chel.kp.ru/online/news/4201430/

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru