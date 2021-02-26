На каких дорогах Челябинской области возобновили движение 26 февраля

Дорожники стараются как можно быстрее очистить проезжую часть. Фото: миндортранс Челябинской области
К 12:00 миндортранс возобновил движение по девяти из 44 закрытых на расчистку дорог в Челябинской области. Ограничение по остальным дорогам сохраняется до 17:00.
Где запустили движение:
Варненский район:
— Кулевчи — Владимировка.
Верхнеуральский район:
— Сурменевский — а/д Верхнеуральск-Петропавловский.
Карталинский район:
— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (участок Карталы — Бреды).
Нагайбакский район:
— Париж — Лебединое — Новочерниговский.
Октябрьский район:
— Октябрьское — Крутоярский — Петровский.
Троицкий район:
— Шантарино — а/д Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района.
— Скалистый — Логовой — Искра.
Чесменский район:
— Углицкий — Зеленая Долина.
— Тарутино — Ковыльный.