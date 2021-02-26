На каких дорогах Челябинской области возобновили движение 26 февраля

Дорожники стараются как можно быстрее очистить проезжую часть. Фото: миндортранс Челябинской области

К 12:00 миндортранс возобновил движение по девяти из 44 закрытых на расчистку дорог в Челябинской области. Ограничение по остальным дорогам сохраняется до 17:00.

Где запустили движение:

Варненский район:

— Кулевчи — Владимировка.

Верхнеуральский район:

— Сурменевский — а/д Верхнеуральск-Петропавловский.

Карталинский район:

— Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды (участок Карталы — Бреды).

Нагайбакский район:

— Париж — Лебединое — Новочерниговский.

Октябрьский район:

— Октябрьское — Крутоярский — Петровский.

Троицкий район:

— Шантарино — а/д Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района.

— Скалистый — Логовой — Искра.

Чесменский район:

— Углицкий — Зеленая Долина.

— Тарутино — Ковыльный.