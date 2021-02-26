Губернатор Челябинской области Алексей Текслер зарегистрировался в Clubhouse

Алексей Текслер — активный пользователь соцсетей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Челябинской области Алексей Текслер появился в новой популярной соцсети Clubhouse. Главу региона туда пригласил бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

— Губернатор является пользователем соцсетей, прежде всего как канала областной связи. Как это все будет развиваться — посмотрим, — прокомментировал КП-Челябинск пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.

Напомним, вскоре после того, как Алексей Текслер стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, он завел странички в Instagram, во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках». Там он принимает обращения жителей, а также публикует фотографии с мероприятий и своей повседневной жизни.

Вероятно, массовой коммуникации с жителями в Clubhouse стоит ожидать после того, как соцсеть будет доступна на платформе Android. Пока пользоваться могут только обладатели iPhone.

Последний раз Алексей Текслер засветился с iPhone 12 Pro Max Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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