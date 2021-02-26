Суд отправил в колонию южноуральца, который подрался с охранником и откусил ему ухо

Нетрезвый мужчина закусился с прибывшим охранником Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде Магнитогорска вынесли приговор 29-летнему мужчине, который не на шутку повздорил с охранником. В феврале 2019 года он стоял на крыльце одного из заведений по улице Комсомольской, когда туда на вызов приехали сотрудники охранной организации. Явно нетрезвый мужчина начал оскорблять охранника, а потом и вовсе несколько раз ударил его по голове.

Началась потасовка, и в какой-то момент магнитогорец, освобождаясь от захвата, откусил охраннику мочку уха. Эксперты заявили, что эта травма является неизгладимым телесным повреждением.

— Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На суде буйный магнитогорец признал свою вину, суд также счел смягчающим обстоятельством наличие малолетнего ребенка у мужчины. Но от лишения свободы это не спасло — ближайшие два с половиной года он проведет в колонии общего режима, а потерпевшему охраннику выплатит 400 тыс. рублей.

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