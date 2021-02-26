В частном доме Челябинской области заживо сгорел парализованный мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Трагедия произошла утром 25 февраля в поселке Агаповка Челябинской области. В частном доме женщина проснулась от криков своего парализованного мужа и увидела возле него полыхающий обогреватель. Хозяйка попыталась сбить пламя, но огнем уже был охвачен диван, на котором лежал мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Пожар в доме заметил сосед — он выбил входную дверь и помог выбраться женщине. После этого он хотел вернуться и вытащить из огня мужчину, но пламя слишком сильно разошлось, кругом был сплошной дым. Через некоторое время на место ЧП приехали пожарные.

— После локализации пожара прибывшие пожарные обнаружили погибшего 59-летнего хозяина дома, — сообщили в ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам. — Супруга погибшего получила ожоги головы, лица, верхних дыхательных путей.

Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

Причиной пожара оказался электрообогреватель, который работал в аварийном режиме. В доме было холодно, поэтому хозяевам пришлось его использовать.

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