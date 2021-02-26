Фото: t.me/chelyabinsk01

В Челябинске из здания ТРК «Алмаз» эвакуировали посетителей. В соцальных сетях начали появляться видео, на которых рядом с комплексом видны пожарные машины. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сотрудники приехали на вызов о пожаре.

— Информация поступила по номеру «112», подразделения МЧС выехали по повышенному номеру сложности пожара — «пожар №3», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего эвакуировано 890 человек, высокий ранг пожару присвоен из-за технических характеристик здания.

Обновлено 16:00.

По предварительным данным, на автостоянке происходило тление утеплителя на площади 10 квадратов.

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