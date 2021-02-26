Машина скорой помощи попала в ДТП на перекрестке в Челябинске

Фото: кадр с видеокамеры «Интерсвязь»
Сегодня, в 14:40 на пересечении улиц Гагарина и Дзержинского произошла авария с участием машины скорой помощи. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель легкового автомобиля на перекрестке не пропустил карету скорой помощи, едущую с включенной мигалкой.
В ГИБДД по Челябинску сообщили, что пока информации о пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции.
— Произошло ДТП, на данный момент оно оформляется, информация появится позже, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.
Обновлено 16:40
По данным ГИБДД, в машине скорой помощи находился пациент, которого везли в больницу. В результате аварии ни он, ни бригада скорой помощи не пострадали. Через некоторое время к месту ДТП подъехала другая машина, на которой пациента довезли до больницы.
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