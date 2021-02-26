В Челябинске трамваи не смогли выйти на линию после холодов

После непогоды вагоны столкнулись со сложностями Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 26 февраля, множество трамвайных вагонов не смогло выйти на линию в Челябинске. Информация об этом появилась в группе «Челябинский транспорт» социальной сети ВКонтакте, где сами работники и пожаловались на непригодность трамваев.

— Сидим в депо... Нет исправных вагонов для работы на линии, — сообщили в группе.

Как удалось выяснить КП-Челябинск, после прошедших холодов у трамваев действительно возникли определенные сложности. Вагоны большинства маршрутов должны ездить с интервалом 11 минут, но если посмотреть на их перемещение на сайте городского транспорта, то можно увидеть совсем другую картину.

Мы обратились в Управление транспортом, чтобы выяснить, что произошло, но там пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, в связи с непогодой 24 февраля трамваи не смогли выйти на линию. Позже замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров назвал трамвайный коллапс «саботажем транспортной системы».

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