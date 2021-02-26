На трассах в Челябинской области сняли ограничение на движение

Фото: Миндортранс Челябинской области

На Южном Урале постепенно завершается борьба с последствиями разбушевавшейся метели. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об открытии движения на всех трассах региона.

— Снимаем последние ограничения по региональным дорогам — почистили, движение открыто. Есть проблемы на отдельных муниципальных участках, доработаем, — написал Текслер на своей странице в Instagram.

В миндортрансе Челябинской области сообщили, какие именно работы выполняются на отдельных участках дорог — ведётся раздвижка валов и уширение проезда спецтехникой. В ведомстве попросили водителей быть внимательными на трассах и учитывать скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru