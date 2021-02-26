Где в Челябинской области бесплатно сдать тест на коронавирус 27-28 февраля

Людей тестируют, чтобы выявить бессимптомных носителей коронавируса
Фото: Ангелина ЗАКИРОВА
Минздрав Челябинской области опубликовал список мест, в которых можно будет бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус 27-28 февраля. Тестирование запланировано в торговых центрах следующих городов: Челябинск, Магнитогорск, Кыштым, Карталы, Миасс, Пласт, Сатка и Южноуральск.
При себе обязательно нужно иметь паспорт и полис ОМС, а за два часа до тестирования лучше воздержаться от еды и напитков.
Челябинск, 27 февраля:
ТК «Горки» с 10:00 до 13:00;
ТК «Куба» с 14:00 до 17:00;
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 16:00.
28 февраля:
ТК «Горки» с 14:00 до 17:00;
ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 13:00 до 16:00.
Кыштым, 27 и 28 февраля:
ТК «Радуга» с 11.00 до 13.00.
Магнитогорск:
27 февраля — ТК «Гостинный двор» с 10.00 до 12.00;
27 февраля — ТК«Континент» с 10.00 до 12.00;
28 февраля — ТК «Гостинный двор» с 10.00 до 12.00.
Карталы, 27 февраля:
Магазин «Доброцен» (переулок Нефтебазовый, 3б) с 10.00 до 11.00.
28 февраля:
Магазин «Пятёрочка» (улица Пушкина, 30) с 10:00 до 11:00.
Миасс, 27 и 28 февраля:
ТК «Слон» с 12.00 до 15.00.
Пласт, 27 и 28 февраля:
ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00.
Сатка, 27 февраля:
ТК «Факел» с 11:00 до 13:00.
Южноуральск, 27 и 28 февраля:
ТК «Южный» с 10:00 до 12:00.
Напомним, в регионе продолжает действовать масочный режим и соблюдается социальная дистанция в публичных местах.
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