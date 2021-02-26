«Метели и обильный снегопад»: МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Во время прошлой метели сотни машин оказались буквально завалены снегом. Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинской области вновь ожидается ухудшение погоды. По данным ГУ МЧС региона, погода может ухудшиться уже завтра. — Днем, 27 февраля, в южных районах Челябинской области ожидаются метели, сильный снег, порывы ветра до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица, — сообщили в ведомстве.

При морозной погоде рекомендуется надевать теплую одежду из натуральных тканей, а открытые участки тела смазывать специальным кремом. Кроме того, во время холодов не следует носить украшения, сделанные из металла. Также рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства. Особенно это касается тех, кто страдает аллергией на холод.

В случае возникновения происшествий необходимо срочно звонить по телефонам экстренных служб – «112» и «101».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru