Рекламой табака с изображением памятника «Тыл — Фронту» в Челябинской области заинтересовалось УФАС

Именно этот памятник использовался в рекламе табачных изделий. Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Челябинское УФАС проверит правомерность рекламы в интернете, которая размещалось магазином табачных изделий DYMSHOP. Так, в одном из их объявлений использовалось изображение с магнитогорским памятником «Тыл — Фронту», посвященному событиям Великой Отечественной войны. А это, по мнению сотрудников антимонопольного ведомства, может являться нарушением рекламного законодательства.

— В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Скандальная реклама вынесена на обсуждение экспертному совету челябинского УФАС. После этого будет озвучено решение о возбуждении дела на магазин табачных изделий.

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