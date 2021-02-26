Эпичная очистка снега трамваем в Челябинской области попала на видео

Фото: vk.com / «Регион-74 | Челябинск»

Челябинская область продолжает оправляться после непогоды, разразившейся в прошедшие выходные. Вместе с тем жители региона до сих пор публикуют фотографии и видео последствий метели. Один из таких роликов был размещен в паблике «Регион-74 | Челябинск» во «Вконтакте». На нем запечатлено, как трамвай на скорости расчищает снег со своего пути.

— Вот так в Златоусте расчищают трамвайные пути – адским трамваем. Выглядит устрашающе, — написал автор поста в группе.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, всего из снежных заносов на дорогах Южного Урала было эвакуировано 419 автомобилей, из них 336 легковых автомобилей, 78 грузовых автомобилей, 5 общественного транспорта.

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