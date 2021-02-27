Отмена занятий в школах Челябинска 27 февраля 2021 года: кому не надо идти на уроки

Старшеклассникам все-таки придется идти на занятия в субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске сохраняется морозная погода. В ночь на субботу, 27 февраля, похолодало до -29..-31. Днем будет потеплеет до -13..-15, но снова будет ветрено — 6-11 м/с, южный, юго-восточный. Также ожидается снег.

Комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах, рассказываем, кому не надо идти на уроки.

— 27 февраля отменяются занятия в школах с первого по девятый классы первой и второй смены, — сообщили в ЕДДС Челябинска.

Снег продолжится и в воскресенье, 28 февраля. Зато будет гораздо теплее: ночью -16…18 градусов, днем -6…8 градусов, ветер 4-9 м/с. МЧС снова предупредило об ухудшении погоды на Южном Урале.

Разбираемся, вести ли ребенка на учебу в мороз, если занятия в центре допобразования или спортшколе не отменили.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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