Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Кирилл САДЫКОВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным на 27 февраля, в регионе зафиксировано 51 952 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли у 201 человека. При этом выздоровели 221 пациент, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 44 479 южноуральцев. Еще 5 387 заболевших остаются под присмотром врачей.

За прошедшие сутки не обошлось без летальных исходов. Умерли 11 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 6 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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